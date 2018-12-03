بنسبة 50%.. الكشف المبكر عن السكري يحميك من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- حسناء الشيمي تتحدث الدكتورة رانيا شعير، استشاري الباطنة بمستشفى النيل البداروي، أحد مستشفيات مجموعة كليوباترا، عن آخر إحصائيات حول مرضالسكرونسبة المرضى في مصر والعالم، مؤكدة أهمية الكشف المبكر للمرض وإجراءاته في الفيديو التالي: لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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