"بعد 16 سنة جواز".. "نجلاء" تطلب الخلع من زوجها: "ضربني وسرق الدهب"

لم تجد "نجلاء. ص، 35 عاما، ربة منزل، في العقد الرابع من عمرها، طريقا للتخلص من المعاملة السيئة والتعدي عليها بالضرب وإهانتها أمام الجيران وأطفالها الـ3 سوى طلب الخلع بعد 16 عاما من الزواج، واللجوء إلى محكمة الأسرة بطنطا ورفع دعوى خلع من زوجها.

وأكدت الزوجة، فب دعواها التب تقدمت بها إلى محكمة الأسرة بطنطا، برئاسة المستشار محمد رفعت، أنها تزوجت من "خ. م. ش" عامل، في 2002 وانجبت منه 3 أطفال فارس 15 عاما، وتوأم " سيف، جاسمين" عمرهما 10 أعوام، وبعد فترة من زواجهما تغيرت معاملته معها بما لا يمكن معه دوام العشرة حيث أنه بدأ يسئ معاملته لها وأصبح دائم الإعتداء عليها.

وأضافت أنه تغيب عن المنزل لفترة طويلة وبشكل مفاجئ ما دفعها لتحرير محضر يحمل رقم 4412 لسنة 2017، وعندما عاد إلى منزل الزوجية رفض الإفصاح عن أسباب غيابه وهجرة زوجته.

وتابعت أنها استعانت بأشقائه غير أنهم قاموا بالاعتداء عليها بالضرب والسب والشباب أكثر من مرة ما دفعها لتحرير محضر ضدهم، مبينة أن تعدي زوجها عليها تطور إلى التعدي عليها بالسب والضرب أمام الجيران، كما قام بسرقة مشغولاتها الذهبية وقام بتبديد المنقولات وقائمة منقولاتها، بدلا من أن يكون أمينا، حتى لا يتثنى لها مطالبته به ما دفعها لتحرير محضر يحمل رقم 5677 إدارى ثان طنطا.

وأشارت الزوجة في دعواها أن زوجها رفض مؤخرا الإنفاق عليها وعلى أطفالها الـ3 وحياتها معه وتعديه عليها بالضرب الأمر الذي تسببت لها في أضرار مادية ونفسية، فطلبت منه كثيرا أن يطلقها لكنه رفض بدون وجه شرعي ما دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى خلع.

من جانبها نظرت محكمة أسرة أول طنطا، برئاسة المستشار حمدي عبد التواب، وعضوية المستشارين حسين أحمد ولبنى عبد الحميد، وأمانة سر شريف إسماعيل، الدعوى المقامة من ربة المنزل وقررت بعد تداول القضية في أكثر من جلسة قبول الدعوى تطليقها طلقة بينونة صغرى من زوجها.

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