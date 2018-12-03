بالفيديو| ملكة جمال الأردن تحقق أمنية طفلة ترغب في رؤيتها

تمنت طفلة تدعى "تولاي"، وتبلغ من العمر 6 أعوام، رؤية ملكة الأردن رانيا العبد الله، حيث تنظر الطفلة كل صباح لمبنى أكاديمية الملكة المخصصة لتدريب المعلمين داخل حرم الجامعة الأردنية، تنتظر رؤينها ظننًا منها بأن الاكاديمية هي مقر عمل الملكة.

وقام والد الطفلة مصعب القضاة، بكتابة تغريدة عبر موقع "تويتر" يطلب من الملكة السماح للطفلة برؤيتها، حيث قال: "مولاتي جلالة الملكة رانيا لديَّ طفلة اسمها تولاي تبلغ من العمر 6 سنوات في كل صباح تنظر إلى مبنى أكاديمية الملكه رانيا لتدريب المعلمين داخل حرم الجامعة الأردنيه وتتمنى زيارتك لها لكي تشاهدك".

وبعد يومين من التغريدة فوجئ الأب بموافقة الملكة بتحقيق رغبة الطفلة حيث أمضت ساعة معها في مقر الأكاديمية، وذلك خلال لقاء الملكة بخريجي الدفعة الثانية من المعلمين الطلبة في الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين.

وأشاد رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي بموقف الملكة في تلبية رغبة طفلة صغيرة، حيث ذكر أحد المستخدمين قائلًا: "جلالتك ملكتنا وتاج راسنا، صدقًا مش عارف شو أكتب ولا شو أعلّق ، بس الي بقدر أحكيه أنه جلالتك فيكي ميزة مش موجودة عند كل ملكات العالم، أنه مع كل جهدك وسهرك وتعبك لأجل وطنك".

وتابع: "وقد ما تعملي إلنا وللبلد بتضلي تعطينا نحن الأسهم العالية عشان نضل ننجز لبلدنا مع أنه كله بعد فضل ربنا بجهودك ومتابعتك وسهرك".

واستطرد: "أي إنسان مهما كان صفته ومسماه الوظيفي بيهدي المنجز للناس بيكون أكبر كثير من كل كلمات الوصف، وحضرتك يا ستنا بالضبط هيك، من كل قلبي وقلوبنا، بنحبك".

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