بالصور| يارا نعوم توجه رسالة لعماد متعب في عيد زواجهما السابع

احتفلت مصممة الأزياء يارا نعوم، بعيد زواجها السابع على نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي المعتزل عماد متعب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت "يارا" باللغة الإنجليزية: "ذكرى زواج سعيدة.. أنا حقا محظوظة بوجود هؤلاء الناس في حياتي، لأنهم بالنسبة لي العالم بأكمله"، في إشارة إلى زوجها وأسرتها.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع "التهنئة الرومانسية"، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، وبقاء ابنتهما بصحة وعافية.
يشار إلى أن عماد متعب عقد حفل زفاف ضخم في إحدى فنادق القاهرة الكبرى في 2001، بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة أبرزهم سيد عبد الحفيظ، وشريف إكرامي، وأحمد السيد، وحسام غالي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".
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