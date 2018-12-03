قبل المحاكمة.. رانيا يوسف تبرر الأزمة: "بطانة الفستان السبب"

تنتظر الفنانة رانيا يوسف أمر محاكمتها يوم 12 يناير الجاري، أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، وذلك عقب الضجة الكبيرة التي أحدثتها مؤخرًا ولم تستطيع إخمادها فور ظهورها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية فستان شفاف، أشبه بالـ"مايو" كشف عن مفاتنها، ووضعها في موقف محرج، حيث وصفه البعض بأنه غير لائق، ومخالف للعادات والتقاليد المعروفة.

لم يتوقف الأمر على إثارة الجدل فقط بوسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المصرية، بل سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على الأزمة، أبرزها "الديلي ميل" و"ميرور" و"واشنطن بوست".

وكان تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام، اتهموها خلالها بـ"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور"، فيما دعا المحامي نبيه الوحش، نقابة المهن التمثيلية لإيقاف الممثلة رانيا يوسف عن العمل 3 أشهر على الأقل.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تتوعد فيه بالتحقيق مع كل ما تراه تجاوزا في حق المجتمع المصري.

كانت تلك الأمور واحدة من الأسباب التي دفعت الفنانة الأربعينية للخروج عن صمتها من خلال تقديمها اعتذار رسمي لمن أغضبتهم إطلالتها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلاله أنها لم تقصد إثارة حفيظة وغضب الكثيرين.

ولم يتوقف الأمر على الاعتذار فقط، بل قامت "يوسف" بمداخلة تلفزيونية مساء أمس، عبر برنامج "مساء DMC"" مع الإعلامية إيمان الحُصري، لتوضح وتُبرر الأمر من البداية للنهاية، مؤكدة إن ماركة الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي "إيطالية" اشترته من إحدى الدول العربية، مضيفة: "أن السيدات في تلك الدولة العربية يرتدين ذلك الفستان كثيرا.. عادي يعني"، على حد قولها.

وتابعت: "أنا من النوع اللي مش بيخبي حاجة خالص عن حياتي، ولو الفستان زعلكم فمعلش حقيقي، سوري، مكنش قصدي".

وأضافت "أنا متخيلتش حجم اللي حصل، كان ممكن يكون فيه رد فعل أحسن من كدة، ولادي في موقف مش حلو ومخضوضين وخايفين عليا".

وفي ثوان معدودة من المداخلة انطلقت "يوسف" من التعليق على الأزمة، إلى شرح تفاصيل الفستان، زاعمة أن القماش الخاص به هو ما تسبب في ظهورها بهذا الشكل، قائلة: "قماشة الفستان الخارجية غير الداخلية، فمع الحركة القماشة شدت البطانة فمعرفتش أتصرف ومعرفتش أعدله قدام الكاميرات".

وتابعت: "أول ما جبت الفستان قسته ولبسته والناس شافته ومكنش فيه حاجة، وكذا زميلة لبست الموديل ده، المشكلة كانت في خامة القماشة لأنه كان ترتر، والبطانة خفيفة، أنا مش عبيطة عشان أقصد أعمل كدة، وبعتب على الناس اللي صورتني من ورا وفي الموقف ده بالذات، لأن الموقف ده يتعرض له الكثيرين".

وعن قرار مثولها أمام النيابة، أكدت الفنانة أنها لم تتلق حتى الآن أي مراسلات رسمية بوجود دعوى قضائية ضدها بعد أزمة فستانها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، مضيفة: "أنا كمان معايا محامي بعد ربنا طبعا، لازم طبيعي يكون معايا حد".

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