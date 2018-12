هل يظهر ترامب في الحلقة المُقبلة من برنامج "عائلة كارداشيان"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد نجاح كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست في توطيد علاقتهما بالرئيس دونالد ترامب هذا العام، بإعلان ويست عن دعمه الشديد لترامب وكذلك بذل زوجته جهود مضنية للمساعدة في إخلاء سبيل السيدة التي تدعى "أليس ماري جونسون" من السجن بعد 22 عاماً، ها هو مقطع دعائي مختصر للحلقة المقبلة من برنامج كيم الشهير Keeping Up With The Kardashians يلمح إلى أن الرئيس الأميركي قد يظهر في تلك الحلقة المقبلة من البرنامج التي تتطرق فيها كيم لقضية جونسون.

وتظهر كيم في ذلك المقطع وهي تتحدث مع شقيقتها كورتني، عن القضية، وتقول لها "تعرفت بالصدفة على قصة أليس ماري جونسون التي كانت محتجزة في السجن منذ 22 عاماً. والشخص الوحيد الذي كان بمقدورها منحها العفو هو الرئيس".

كما تظهر في المقطع أثناء دخولها مبنى البيت الأبيض ويمكن سماع صوتها وهي تقول "وافق البيت الأبيض على عقد اجتماع، وأعلم أن أمامنا لقطة واحدة لنتحدث عن قضيتنا".

ثم وجهت كيم حديثها للكاميرا وهي تقول "إدراكي ومعرفتي أن حياة أحد الأشخاص في يدي هو شعور مخيف في واقع الأمر".

وعلى الرغم من أن المقطع لم يوضح ما إن كان ترامب سيظهر في الحلقة أم لا، لكن إذا تتبعت الحلقة نضال كيم في سبيل إطلاق سراح جونسون في الأخير، فمن المحتمل وقتها أن يظهر ترامب.