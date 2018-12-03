!معاناة عروس انجليزية .. لا تجد حذاء زفاف يناسب قدميها الكبيرتين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه عروس إنجليزية صعوبة بالغة في سبيل العثور على حذاء يناسب مقاس قدميها الكبيرتين لانتعاله يوم زفافها، ونشرت بهذا الخصوص صحيفة ذا صن تقريراً عن حالة تلك العروس وتدعى جولي فيلتون 49 عاماً، من مدينة اليسمير (في شمال شروبشاير )، التي تعاني منذ فترة من الوقت في سبيل إيجاد حذاء مناسب لمقاس قدميها الكبيرتين، وهو مقاس 15 (بحسب دليل المقاسات المتبع في بريطانيا)، فضلاً عن أنها لا تمتلك تكلفة تصنيع حذاء مخصص لها بألف إسترليني !

ونقلت عنها الصحيفة قولها "على حسب علمي، يتعين عليّ أن أمتلك أكبر حذاء نسائي في البلاد.، وقد يقترح عليّ أحد الأشخاص أو أحد المتاجر فكرة رائعة عن الطريقة التي يمكن أن أحصل من خلالها على حذاء زفاف جميل دون أن أتكبد تكلفة عالية، فأني مثلي مثل أي عروسة، أريد أن أظهر بزي مناسب لجسمي، بما في ذلك حذائي".

وأضافت جولي "في زواجي الأول قبل 24 عاماً، حصلت على حذاء مناسب صُنِعَ لي مجاناً، وبعدها صبغته باللون الأسود، وأثناء بحثي الآن عن حذاء آخر جديد يتم تصنيعه لي بشكل مخصص، علمت أنه سيكلفني أكثر من ألف إسترليني".

وتعرضت جولي، التي تعمل فنية صيدلانية بمستشفى شروزبري الملكية، من احد اضطرابات النمو في مرحلة الطفولة لدرجة أنها باتت معتادة على انتعال الأحذية الرجالية التي عادة ما تكون أكبر في المقاس من الأحذية النسائية، وها هي تتحضر الآن للزواج من خطيبها، ستيف ايفانز، 44 عاماً، كما هو مقرر في شهر أبريل القادم.