كارول سماحة تُثير ضجة بسبب تغريدتها.. ومن قصدت بـ"جوع الشهرة"؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها الخاص في تويتر تغريدة أثارت جدلًا واسعًا بين متابعيها حول من قصدت بها سماحة، حيث غردت قائلة: " للأسف نحن في زمن #جوع_الشهرة و بأي ثمن... والآتي أعظم...صباح الخير".

وفور نشرها هذه التغريدة خمن عدد من متابعيها أن تكون سماحة قد قصدت الفنانة المصرية رانيا يوسف والتي أثارت ضجة كبيرة جدًا مؤخرًا بسبب فُستانها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الحالية.

واستطاعت يوسف أن تصبح حديث الصحافة العالمية والمواقع العربية كما وأن البرامج بدأت بالتهافت لإجراء حوارات صحفية معها من أجل ضجة الفستان الأخيرة.

ويبدو أن الضجة الكبيرة التي جعلت من رانيا يوسف نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر تداولًا على محرك البحث غوغل، قد أغضبت عددا من المشاهير من بينهم الفنانة كارول سماحة والتي وصفت تصرفها بـ "جوع الشهرة".

يُشار إلى أن ضجة فستان رانيا يوسف أثّرت أيضًا على الفنانة هيفاء وهبي ولكن بطريقة اُخرى؛ إذ بدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنبش عن صور وهبي الجريئة القديمة والمقارنة بينها وبين إطلالة يوسف؛ الأمر الذي أغضب الفنانة اللبنانية وجعلها تصدر بيانا شديد اللهجة عبر حسابها في تويتر.