كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - خمسة نصائح لاختيار ملابس طفلك في الشتاء

الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالبرد في فصل الشتاء ولهذا تلجأ الأمهات دوما لتلبيس أطفالهم عدة طبقات من الملابس.

هناك نصائح أساسية لتنظيم ثياب طفلك وكيفية الحفاظ عليها والحفاظ أيضا على صحة الطفل.

خمسة نصائح لاختيار ملابس طفلك في الشتاء

1- الطبقة الداخلية

يفضل أن تكون الطبقة الداخلية من القطن لأنه الطف على البشرة ويجنبها الحكة والحساسية.

2- طبقات الملابس

لا يمكن أن تكون الملابس كلها من القطن فهو لن يوفر لطفلك التدفئة المناسبة, الصوف والخامات الثقيلة هي الأفضل لحماية طفلك من البرد ويفضل أن تشتري لطفلك الملابس الشتوية بمقاس أكبر قليلا لكي تحتمل ارتداء طبقات تحتها دون أن تصبح ضيقة عليه ولا تلبسيه ملابس أكثر مما ينبغي كي لا يتعرق وتبتل ثيابه الداخلية فيمرض.

3- الجاكيت والسويت شيرت

يفضل دوما أن تكون الطبقة العليا لثياب طفلك قابلة للفتح بسحاب أو بأزرار ليفتحها عند الحاجة وليسمح لجسمه بالتنفس دون الاضطرار لخلعها تماما مما قد يسبب إصابته بالبرد.

4- ملابس المطر

إحرصي على أن يرتدي طفلك معطف المطر أو سترة مخصصة لعزل الماء لإن الصوف والملابس الشتوية الأخرى لن تقيه البلل بل ستمتص الماء وتحتفظ به مما يؤدي إلى مرض الطفل

5- تغيير ملابس الطفل

يجب أن تحرصي عند تغيير ملابس طفلك على أن تكون حرارة الغرفة معتدلة وأن يرتدي ثيابه بسرعة ولا يبقى فترة معرضا للهواء, ولا تقومي بتخفيف طبقات الملابس بشكل مفاجئ أو قبل التأكد من ارتفاع حرارة الجو.

