كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - مبروك الدكتور سامي عبد العزيز : مرشح لجائزة الدولة







رشح المجلس الأعلي للثقافة مهندس الإعلام المصري الدكتور سامي عبد العزيز لنيل جائزة الدولة التقديرية .. مبروك يادكتور سامي .. رغم إننا علي قناعة مطلقة أن هذه الجائزة تأخرت عشر سنوات علي الأقل ..

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