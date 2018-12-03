كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - بالفيديو ... دنيا الدواجن يعرض صور صادمة لمجزر البحيرة
معتز عوض
كشف الإعلامى صبحى الحفناوى عن تحول وحدة بيطرية بقرية الصداقة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة البحيرة لبؤرة اهمال وفوضى بشكل غير مقبول تأبى حتى الحيوانات العلاج داخله، ليؤكد الدكتور حسنى العباس ، مدير مديرية الطب البيطرى الطب البيطرى بالبحيرة ، بصدور قرار ازالته بمخاطبة الوحدة المحلية بتوفير بديلها خلال أيام قليلة معدودة ، مستنكرا ايضا عرض لقطات قديمة لحالة اهمال لمجزر بدر لافتا لتجديده منذ فترة بعيدة.
يذكر أن برنامج دنيا الدواجن ، يذاع كل احد بقناة الحدث اليوم للإعلامى صبحى الحفناوى والمختص بقطاع الثروة الداجنة ، قد ٱطلق مبادرة مؤخرا دعا فيها قيادات وزارة الزراعة ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمحاربة غش اللقاحات، الٱدوية البيطرية المغشوشة لخطورتها وتٱثيرها السلبى على صحة الانسان.
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