كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - الليلة.. ممدوح الدماطي وملكة جمال مصر أهم فقرات "القاهرة اليوم"

معتز عوض

يفتح الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج القاهرة اليوم ، الذي يبث على شاشة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف ملف ملكات مصر "كليوباترا – شجرة الدر مع ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق

وفي الجزء الثاني من الحلقة تستضيف الإعلامية بثينة توكل في فقرة بعنوان مجالات غريبة على المرأة المصرية اللاعبة دينا عبد المقصود اول محترفة مصرية في كمال الأجسام .

وفي فقرة أخرى كيف تفتح محل على الانترنت مع خبير التجارة الإلكترونيةالمهندس سامح عبد الفتاح.

وفي نهاية فقرات القاهرة اليوم تحل نورين يوسف ملكة جمال مصر في ضيافة الإعلامية بثينة توكل والحديث عن المسابقات الدولية لملكات الجمال .