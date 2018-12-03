كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - للبنات فقط.. ثلاثة عادات تعرضك لخطر سرطان الثدي

سرطان الثدي صار كثير الانتشار بين السيدات في الآونة الأخيرة ولم يعد قليل الحدوث كالسابق ويرجع هذا لأن هناك العديد من العادات المتبعة دون وعي ترفع إحتمالات الإصابة بالسرطان يجب معرفتها والتوقف عنها

تأتي الكثير من الأمراض بسبب عادات صحية وحياتية خاطئة يتم ممارستها باستمرار ومن ضمنها ما يسبب السرطان وهي كلها للأسف عادات يتم اتباعها على أنها أمور لا ضرر منها.

ثلاثة عادات تعرضك لخطر سرطان الثدي

1- وضع الهاتف الخلوي قرب الثدي

تلجأ العديد من الفتيات أو السيدات إلى وضع الهاتف الخلوي في جيب الملابس المقابل للثدي وفي بعض الأحيان يقمن بالأمر الأكثر خطورة وهو وضع الهاتف في حمالة الصدر.

وتلجأ الكثيرات إلى هذه الحركة سواء أثناء ممارسة الأعمال المنزلية أو التمارين الرياضية وهو ما يزيد هذا الأمر خطورة.

وتظن الكثيرات أن حمالات الصدر المجهزة بجيب أو مكان إضافي نهيئة لاستقبال الهاتف مما يعني أن لا ضرر فيها ولكن الحقيقة غير ذلك.

حيث أن الإشارات التي يرسلها الهاتف تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان، وعلى الدماغ بشكل خاص، الأمر الذي يتسبّب في أنواع أورام مختلفة وقد ثبتت العديد من الحالات المصابة بسرطان الثدي نتيجة وضعهن للهاتف في حمالات صدورهن لفترات طويلة يوميا.

2- الكسل وعدم ممارسة الرياضة

عدم ممارسة الرياضة وتحريك الجسم باستمرار يساعد على تكوين الخلايا السرطانية وتراكم الدهون مما يسهل انتشار السرطن ويوفر بيئة آمنة لخلايا الورم للتكاثر.

الدهون الكثيرة المشبعة والمشروبات المحلاة والمشروبات الغازية والسكر الصناعي كلها مواد تساعد على تكوين الخلايا السرطانية بسبب الوزن الزائد وتراكم الدهون في الجسم.

3- ارتداء حمالات صدر ضاغطة

حمالات الصدر التي تضغط على الصد طوال النهار والمزودة بطعامات معدنية بهدف رفع الثدي أو شده أو منحه شكلا معينا تضغط على الخلايا والأوعية الدموية في الثدي مما يعيق حركة الدم ويسبب تكون الخلايا السرطانية.

وهناك أطعمة ومشروبات تسبب زيادة خطر السرطان كالكحوليات والأطعمة المقلية وغيرها وبالمثل هناك أطعمة تقلل خطر التعرض للسرطان اعرفي عنها من هنا.