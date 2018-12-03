كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - بنك التنمية الصناعية والعمال: 3 سيناريوهات لزيادة رأس المال

يعتزم بنك التنمية الصناعية المفاضلة بين 3 سيناريوهات لزيادة رأسماله عقب إغلاق ملف الخسائر خلال العام المقبل.

قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن أهم مشكلات الهيكلة المالية هى الخسائر المرحلة التى كانت تبلغ 1.650 مليار جنيه انخفضت لنحو مليار جنيه فى الفترة الأخيرة، موضحًا أنه من المستهدف تغطيتها بالعائد الذى يتحقق من بيع الأصول العقارية التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار جنيه المملوكة للبنك العام المقبل .

أكد أن البنك يعتزم زيادة رأسماله بالفعل، فى ظل قانون البنوك المزمع إقراره الذى يحدد رأس المال الأدنى 1.5 مليار جنيه، موضحًا أنه عقب إغلاق ملف الخسائر المرحلة يشرع البنك فورًا فى التفاهم مع ممثلى المال العام والبنك المركزى لتحديد قرار زيادة رأس المال سواء من خلال دخول مستثمر رئيسى أو الطرح فى البورصة أو زيادة المال العام حسب توجهات المالك . ويبلغ رأسمال البنك الحالي 500 مليون جنيه فقط .