كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - الكويت الوطني يتوقع أرباحا تتعدى 500 مليون جنيه

توقع خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني مصر، تحقيق البنك بنهاية 2018، صافى أرباح بعد الضرائب يتعدى 500 مليون جنيه، مع زيادة فى ودائع العملاء إلى 26 مليار جنيه .

أكد أن مصرفه حقق صافى أرباح تشغيلية وصلت إلى مليار جنيه، ما انعكس فى زيادة صافى الأرباح بنسبة %75 بعد الضريبة لتصل إلى 419 مليون جنيه عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، وفقًا لجريدة "المال".

ولفت إلى أن إجمالى الأصول ارتفع إلى 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت %34 مقارنة بعام 2017، بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 24 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه، والتى عكست نسبة زيادة قدرها %38 خلال أول تسعة أشهر من 2018 .

كما حققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء ارتفاعا بنسبة 35٪ مقارنة بنهاية عام 2017، لتصل إلى 15 مليار جنيه، وتحسنت جودة الأصول نظرًا للمحافظة المستمرة على نسبة القروض غير المنتظمة والتى وصلت %3.03 من إجمالى محفظة القروض والسلفيات .