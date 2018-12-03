كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:49 مساءً - شركات وأسواق سهم جلوبال تليكوم ينخفض 10% بعد موافقة زيادة رأس المال إلى 13.9 مليار جنيه

انخفض سهم جلوبال تليكوم القابضة بنسبة 10% في التعاملات الصباحية إلى 3.34 جنيه، عقب موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر من 2.73 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه، عبر الاكتتاب في الزيادة لقدامى المساهمين.

وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على السهم 34.8 مليون جنيه، من خلال 10 ملايين سهم.

وفي الشهر الماضي، قرر مجلس إدارة جلوبال تعيين شركة النعيم للاستثمارات المالية مستشارا ماليا مستقلا لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال.

وفي سبتمبر الماضي، قالت جلوبال تليكوم: إن مراجعة توقعات التدفقات النقدية للشركة أظهرت وجود مواعيد استحقاق لديون جوهرية وسداد فوائد ومتطلبات رأس المال عن النصف الثاني من 2018 و2019 بحد أدنى 500 مليون دولار، ويبلغ رأسمال الشركة 2.7 مليار جنيه، موزعا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشا للسهم.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في حالة موافقة مجلس إدارة جلوبال تليكوم على الزيادة المحتملة في رأس المال فيجب امتناع فيون (المساهم الرئيسي) عن التصويت على الجمعية العامة للشركة، وفقا لبيان للبورصة.