زوجة مصطفى فهمي توجه رسالة لجاسمين طه بصالون منير في لبنان

نشرت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، صورة جديدة لها، بصحبة الإعلامية الشهيرة جاسمين طه، خلال تواجدهما بصالون منير بلبنان.

وعلقت "موسى" على الصورة الموجودة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "المذيعة الجميلة، سريعة البديهة.. جاسمين".

وكانت جاسمين طه تألقت خلال تقديمها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعون، الذي أُقيم الخميس الماضي.

يذكر أن "جاسمين" تقدم حاليًا برنامج السفيرة عزيزة، عبر فضائية "DMC" بالتعاون مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وسالي شاهين، ورضوى حسن.

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