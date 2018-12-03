نشرت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، صورة جديدة لها، بصحبة الإعلامية الشهيرة جاسمين طه، خلال تواجدهما بصالون منير بلبنان.
وعلقت "موسى" على الصورة الموجودة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "المذيعة الجميلة، سريعة البديهة.. جاسمين".
وكانت جاسمين طه تألقت خلال تقديمها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعون، الذي أُقيم الخميس الماضي.
يذكر أن "جاسمين" تقدم حاليًا برنامج السفيرة عزيزة، عبر فضائية "DMC" بالتعاون مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وسالي شاهين، ورضوى حسن.
شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مصطفى فهمي توجه رسالة لجاسمين طه بصالون منير في لبنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .