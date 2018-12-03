«نجلاء» تطلب «الخلع»: «بيقرف ياخد كيس الزبالة وهو نازل»

أقامت «نجلاء. م» الشابة العشرينية التي تعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة، دعوى تطلب «الخلع» حملت رقم 1978/ 2018، مشيرة إلى أنها «تخاف ألا تقيم حدود الله» مع زوجها الشاب الثلاثيني «عامر. س» موظف بشركة استيراد وتصدير.

وأوضحت الشابة العشرينية، أنها تزوجت منذ نحو 3 أعوام بشكل تقليدي من والد ابنتها الوحيدة «جنة»، لكنها طيلة السنوات الماضية كانت تحاول المحافظة على أسرتها ومساعدته على التغيير لكن دون جدوى قائلة: «معندهوش أي مسؤولية تجاهنا.. أصحابه والبلاي ستيشن أهم حاجة في الدنيا».

وتابعت لـ«هن»: «رامي كل مسؤولية البيت عليّ مبيفكرش يساعدني في أي حاجة ولا رعاية البنت ولا أي شيء.. حتى أهله مبيروحش لهم إلا لما يقرر يستلف فلوس من والدته.. تعبت وزهقت من كل شيء.. حتى كيس الزبالة بيقرف ياخده وهو نازل».

وأضافت: «جوزي ولد وحيد على 3 بنات وهو الصغير والده توفى من زمان وأمه ربته على إن كل طلباته مجابة وهي الكل في الكل.. أنا مش كدا في الأول كنت بحاول أغيره لكن دلوقتي الحياة مصروفاتها بتزيد ومبقتش قادرة أدفع مرتبي علشان خروجاته يدوب فلوسي تكفينا لكن كل يوم خروج وسهر.. ولو رفضت أديله فلوس أو قولتله مفيش يزعل وأخر مرة قولتله مفيش فتش في دولابي وطلع فلوس الدكتور بتاع البنت وضربني بالقلم واتهمني إني بخبي عنه الفلوس.. حياتي انتهت من استهتاره ومش عايزة أعيش معاه».

«نجلاء» اسم مستعار لشابة عشرينية فضلّت إخفاء هويتها حرصًا على سلامتها.

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