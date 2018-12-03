حليمة بولند تتهم إعلامي كويتي بالتحرش بها

وجهت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، اتهامات بالتحرش، للإعلامي الكويتي، حمدي قلم، خلال كواليس حفل أنغام وأصالة في الكويت، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وقالت "بولند" أن الإعلامي يتحرش بها، خاصة إنه ظهر خلال المقطع، وهو يتغزل بملامحها.

وحسبما ذكرت "سبوتنيك"، رد الأخير على الفور، موضحًا بأن هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على "تويتر" وليس هو، إلا أنه تفاجئ بأن الإعلامية لا ترد عليه من الأساس وأن من يراسله بالحقيقة هو المسؤول عن صفحتها فقط.

ومن جانبه نشرت حليمة فيديو عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات": قائلة: "قسما بالله مو أنا اللي قاعدة أدير تويتر، ورب الكعبة".

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