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أفكار مميزة لإطلالة أنيقة في موسم الشتاء!

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ساندي حكيم 0 0

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ شهر ديسمبر وحان الوقت للاستعداد لهذا الشتاء بإطلالات مميزة والاستمتاع باختيار ألوان مبهجة ومنعشة وتصميمات جذابة وعصرية هذا الموسم.

وحتى تضفين مزيدًا من الجاذبية على إطلالتك، نقدم لكِ من مجلة "بيور واو" أفكارًا مميزة لإطلالاتك الشتوية هذا الموسم:

لا تنسي فن الطبقات

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إذا كنتِ لستِ مستعدة بعد لارتداء قطع ثقيلة، اختاري سويتر مريح ذو رقبة سلحفاة ونسقيه مع الجمبسوت الصيفي المفضل لديكِ.

المخمل المضلّع مع الدانتيل

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بما أن المخمل المضلّع رائج جدًا هذا الموسم ولا غنى عن الدانتيل، لا تترددي في الجمع بينهما للحصول على إطلالة في غاية الأناقة والعصرية أيضًا.

إطلالة كاملة من الجينز

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يمكنك اختيار الجينز لاعتماد إطلالة مونوكروم مميزة، وإذا اردتِ يمكنك إكمال إطلالتك ببوت أبيض.

تنورة مع فستان

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لستِ بحاجة للتخلي عن فستانك الصوفي القصير هذا الشتاء، حيث يمكنك تنسيقه مع تنورة ميدي وإكمال إطلالتك ببوت كاحل من اختيارك.

اختاري نقشة صيفية

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اختيار إطلالتك الشتوية لا يعني أنه ليس هناك مكانًا للنقشات الصيفية، لذا لا تترددي واختاري فستانًا أو توب بنقشة ورود مبهجة وأكملي إطلالتك بالجاكيت الجلدي أو المعطف الفرو كالمعتاد.

درجات مختلفة لنفس اللون

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اختاري لونك المفضل واعتمدي درجاته المتنوعة في إطلالتك، لتحصلي على مزيج مميز وجذاب من توقيعك.

 

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