سيرين عبدالنور بثلاث إطلالات ساحرة في ديو المشاهير.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألّقتْ النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، بثلاث إطلالات لافتة، خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج "ديو المشاهير"، في موسمه الجديد.

واختارتْ سيرين في ظهورها الأوّل، بدلة باللّون الأبيض، من تصميم العالمي اللبنانيّ، زهير مراد، تميّزت بقصّة الصّدر، على شكل حرف V، وشراشيب على الأطراف، بالإضافة لحزام رفيع، باللّون الفضّي، وانتعلتْ صندلا باللّون الشّفّاف، وتركتْ شعرها مُنسدلًا.

وفي إطلالتها الثانية، اختارتْ النجمة اللبنانية، اللّون الأسود، وارتدتْ فُستانًا من اللّون الأسود القصير، من دار الأزياء العالمية، توم فورد، تميّز بأكمامه وياقته البيضاء، ووجود قطعة قماش شيفون عند الصّدر، وربطتْ شعرها للخلف، بتسريحة بسيطة. وكشف أحد المواقع المعنيّة بإطلالات المشاهير على إنستغرام، أنّ سعر هذا الفستان، وصل إلى 5 آلاف دولار أميركيّ.

وظهرتْ في إطلالتها الثالثة، بفُستان أسود طويل، من قماش الدانتيل، بتوقيع زهير مراد أيضًا.

وحظيتْ إطلالات سيرين عبد النور، بإعجاب، وإشادة مُتابعيها، مؤكّدين، أنّها توفّقتْ في اختيارها، وتألّقها على المسرح.

يُشار، إلى أنّ الفنان التونسيّ، صابر الرباعي، شارك عبدالنور، في إحياء الحلقة الأولى من البرنامج.