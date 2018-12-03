هاني البحيري يكشف لـ"فوشيا" عن رأيه بفستان رانيا يوسف.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمم الأزياء المصري العالمي "هاني البحيري" عن رأيه بالفستان الذي ارتدته مواطنته الفنانة "رانيا يوسف" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه كثيرون بـ"الفاضح".

وقال البحيري في لقاء خاص مع "فوشيا"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بعرض تفاصيل أحدث مجموعة له لشتاء وخريف 2020/2019، إن الفستان لا يناسب السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة، رغم أنه متواجد بكثافة في المناسبات الرسمية بأوروبا.

وواصل: "رانيا يوسف قدمت اعتذارًا، ويجب أن نقبل اعتذارها والفستان لا يتبع موضة 2018".

وتابع: "نجمات عالميات يرتدين مثل هذه الفساتين، ولكن لا يصلح ارتداءه في مصر والناس لا تحب ذلك، ويجب أن نحترم ذوق وعقل المرأة وألا نقدم عري زيادة".

واستطرد: "عندما كنت في فرنسا، جاءت لي واحدة علقت لي على فستان صممته كان طويلًا ومقفولًا ومشغولًا، قالت إنه في منتهى الأناقة وطالبتني بتعليم الموضة للمصممين الفرنسين".

واختتم: "أحاول عمل توازن بين الشياكة والأناقة، وهي شعرة من الممكن أن تقلب الموازين كلها".

واحتفل البحيري في المؤتمر الصحفي بمرور 25 عامًا على انطلاق مشواره في عالم الموضة، بحضور عدد من المشاهير، أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي والكاتبة منى رجب، ومصفف الشعر الشهير محمد الصغير.