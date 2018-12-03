الحربُ تشتعلُ بين روان بن حسين وروزانا اليامي وتتجاوزُ الخطوط الحمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلتْ الحرب الكلامية، بين الفاشينيستا الكويتية، "روان بن حسين"، والإعلامية السعودية "روزانا اليامي"، حيث قامتْ الأخيرة بالرّدّ على تهديد الأولى لها، برفع قضية عليها، قائلة: "مشكلة إذا هالإيرانية ما تعرف من هم يام! ومشكلة إذ أنها تفكر بمجرد الكلام أنها تستهزء بالحضارم.. أوسخ جزمة في رجل أصغر حضرمي أنظف منها.. الجواز الأخضر مسبب لها توتر".

وأضافتْ، في مقطع فيديو لها، عبر تطبيق "سناب شات": "المشكلة أنها تموت وتبين أن السعوديين كلهم عايشين بره بلدهم.. عندها عقدة من الجواز الأخضر مبهدلها وموترها ياحرام.. حبيبتي أنا عايشة في بلدي رغم أنه الكويت بلدي الثانية".

وتابعتْ:"ماعليكي لوم ولاشره.. ما تعرفي معنى الأصول والقبائل.. اسمي روزانا اليامي ولو ما انتبهتي.. وأنا ما أحتاج وحدة مثلك تتكلم علي.. والحضارم تاج راسك.. واحدة زيك ما تعرف الأصول ولا القبائل ما تعرف أنه اليام من أكبر القبائل".

وتعودُ بداية الخلاف، إلى قيام الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، برفض تشبيهها بالفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، قائلةً: "أعوذ بالله ما أشبه لها طبعًا.. الله يكرمني".

وسريعًا ما ردّت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، على إهانة روزانا اليامي لها، بعد أنْ رفضت الأخيرة تشبيهها بالأولى، وسخرت من شكلها.

وقالت روان، عبر مقطع فيديو لها، على تطبيق "سناب شات": "إيش بها هذه الحضرمية تسبني في اللايف حقها.. ليه طيب أنا أيش سويتلك".