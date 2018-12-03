من منى زكي إلى جميلة عوض.. نجمات الفنّ رائدات للموضة في حفل Fendi بروما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حفل دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "Fendi"، المُقام في العاصمة روما، لفت انتباهنا إطلالات العديد من النّجمات، التي جاءتْ فاتنة من العلامة نفسها.

فتألّقتْ الممثلة المصرية، منى زكي، بفستان أسود، عاري الكتفين ضيّق التّصميم، من تنسيق الستايلست، ياسمين عيسى، ونسّقت معه "هاف بوت" باللّون الفضيّ البرّاق، وأكملتْ إطلالتها بحقيبة يد باللّون الورديّ.

أمّا الفنانة المصرية، جميلة عوض، فاختارتْ لإطلالتها بنطلونًا جلديًا ضيقًا، بلمعة فضية، وخصر عالٍ، نسقته مع بوت طويل، يصل إلى الفخذين. ثمّ أكملتْ طلّتها بقميص باللّون الأبيض بأكمام ضخمة مُتدليّة، ورقبة عالية.

وعن العارضة التونسية العالمية، ريم السعيدي، الحائزة على جائزة ثامن أجمل نساء العالم، كان لها حضور مميّز، برفقة زوجها، الإعلاميّ اللبنانيّ وسام بريدي، متألّقة بفستان قصير، بكسرات لم يتخط الرّكبة، واختارتْ "بوط" قصيرًا، نسّقت معه حقيبة يد فاخرة، باللّون الأسود.