كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:09 صباحاً - اتفرج.. مميزات لن تجدها الا في الفتاة القصيرة







تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض اسباب تجعل القصيرات متميزين عن غيرهم. 1- يظهرن دائما اصغر من سنهن 2- بإمكانهن ارتداء الكعب العالي بدون مشاكل 3- يمكنهن التسوق في جناح الاطفال 4- يستطعن النفاذ والتخفي بسهولة 5- يوضعن دائما في المقدمة شاهد الفيديو..

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