كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:09 صباحاً - مدرب إنتر ميلان : لست السبب في اعتزال أسطورة روما

سباليتي وتوتي

نفى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، اليوم الأحد، ما تردد عن أنه كان السبب، وراء اعتزال فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، خلال قيادة المدرب المخضرم لفريق الذئاب.

وخلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عقب تعادل إنتر ميلان مع روما (2-2)، في الكالتشيو، قال سباليتي: "أطالب بالتوقف عن الأكاذيب، حول أنني السبب في اعتزال توتي".

وتابع: "لقد علم الجميع في النادي (روما)، أن توتي سيعتزل بنهاية الموسم.. في إحدى المباريات أخبرته بأنه لن يتواجد على مقاعد البدلاء، أمام بعض أعضاء الجهاز الفني، مثلما فعلت مع لوتارو مارتينيز حاليا.. في بعض الأوقات تحتاج لوجود شهود على كلامك".

وعن التحكيم، قال: "أخبرونا أن الكرة إذا كان مشكوكًا في صحتها، بنسبة 50/50، يعود الحكم إلى تقنية الفيديو، لكن الحكام لم يفعلوا ذلك.. أظن أن هذا سبب الكثير من الأخطاء في المباريات".

وواصل سباليتي: "أعتقد أن الحكم كان مستواه جيدًا في اللقاء، حتى قراره في طردي كان صحيحًا، لأن أفعالي كان مبالغًا فيها قليلًا".

وأردف: "فريق روما قوي، حاولت الاعتماد على الكرات العرضية، لكي نكون أفضل.. لقد كانت مباراة ممتعة حقا، وهي نقطة مستحقة للطرفين، أعتقد أننا على الطريق الصحيح".

وبشأن إيكاردي، قال: "إنه مهاجم رائع، من الصعب أن نطالبه بالمزيد، هو يترجم الفرص كلما سنحت له.. لكن في بعض الأوقات، يجب أن يكون أقرب إلى زملائه، رغم أنه حاسم أمام المرمى".

واختتم قائلا: "إيكاردي يمتلك ثقة كبيرة تساعده على التهديف.. أعتقد أنه سيكون أفضل، إذا دخل إلى العمق أكثر، واندمج مع لاعبي الوسط.. لكنه يحاول التحسن في هذا الأمر".