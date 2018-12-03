كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:09 صباحاً - مدرب إيفرتون : كلوب لم يعتذر لي

كلوب

نفى ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي إيفرتون، ما تحدث به نظيره في ليفربول، يورجن كلوب، بشأن اعتذاره له بعد ركضه في ملعب المباراة، عقب تسجيل الريدز، هدف الفوز في الوقت القاتل من ديربي الميرسيسايد.

وخطف ليفربول فوزًا قاتلًا أمام ضيفه إيفرتون، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ 14 من عمر البريميرليج.

وقال سيلفا، في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل "كلوب لم يعتذر لي، لكي أكون صريحًا فأنا لم أشاهد يورجن، لا أعرف ماذا فعل، لا أعتقد أنه توقع الفوز، كانوا محظوظين، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "لا أقول إنه عدم احترام لأنني لم أشاهده، ربما عندما أرى ما فعله في تلك اللحظة، يمكنني التحدث عن هذا الموقف".

أما جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، والذي تسبب في الهدف، أوضح "أعتقد أن هذا هو حظ إيفرتون عندما يأتي إلى أنفيلد، بالنسبة للخطأ، لا يوجد ما أفعله حيال هذا الأمر، أنا قوي من الناحية الذهنية".

وأضاف "أريد تقديم الاعتذار لمشجعي إيفرتون، أعتقد أن الجميع يرى تقدمنا كمجموعة، لقد لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص".

وشدد بيكفورد على جاهزيته لمواجهة نيوكاسل، الأربعاء المقبل، في إطار البريميرليج.