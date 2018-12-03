كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:09 صباحاً - شعراوي يناقش توصيل الصرف الصحى لـ ٣١٧ قرية بـ ١٣ مليار جنيه

ناقش اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توصيل الصرف الصحي لـ 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مهندس سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحى، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

وتناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية في قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحى لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القرى.

وأكد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وتتولى الجمعيات الأهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية في حساب يخصص لهذا الغرض.

وأضاف أنه سيتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كجهة متخصصة، وسيتم البدء في هذا المشروع لمحافظة بنى سويف الأسبوع القادم والتي قامت بجمع مساهمات شعبية لهذا الغرض.