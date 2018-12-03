كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:09 صباحاً - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات







ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجى إكس ٣٠" ارتفاعا بنسبة 0.07% ليسجل 13159 نقطة، وسجل المؤشر "ايجى إكس 50" ارتفاعا بنسبة 0.07% ليسجل 2169.7 نقطة. وارتفع المؤشر السبعينى "ايجى إكس 70" ارتفاعا بنسبة 0.04% ليسجل 675.5 نقطة، وسجل المؤشر "ايجى إكس 100" ليسجل 0.07% ليسجل 1692 نقطة.

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