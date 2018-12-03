كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:09 صباحاً - ميسي : ألعب من أجل الفوز فقط.. ولا أحب الخسارة

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، من أبطال العرض التقديمي للبوابة الإلكترونية الرياضية الجديدة، والتي أطلق عليها اسم otro.

وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت "لا أحب أن أخسر أي شيء، ألعب من أجل الفوز فقط".

وأضاف ميسي "في كبار الأندية، النجاحات تتحقق من خلال اللعب الجماعي وليس المهارات الفردية فقط".

وتابع ميسي "أحاول تحسين نفسي فرديًا وجماعيًا كل موسم، نريد تحقيق كل بطولة نلعب فيها، وهذا ما يطلبه فريق كبير بحجم برشلونة من اللاعبين".

وختم ليونيل ميسي حديثه بقوله "بالطبع حافزي يكون أكبر في كل عام، بالنسبة لي، فإن اللعب لصالح برشلونة، يعني أننا يجب أن نحصل على كافة البطولات التي نشارك فيها".

ويتصدر نادي برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 28 نقطة، بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.