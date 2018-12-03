كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:09 صباحاً - بالصور +18| هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان يظهر مناطق حساسة

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدل "السوشيال ميديا"، بعد تداول صورة لها، أطلت من خلالها بفستان قصير بشكل مبالغ فيه، وشفاف أظهر مفاتن جسدها.

وأنهالت التعليقات على "هيفاء" من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب صارم لظهورها بتلك الإطلالة، وقارنوا ظهورها الفاضح بظهور الفنانة رانيا يوسف التي أثارت ضجة كبيرة بعد ظهورها بفستان وصف بالـ"المايو"، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.