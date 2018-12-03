ريهام سعيد: عانيت من الاكتئاب بسبب التنمر.. وعادل إمام ضايقني بهذا الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، إنها تعرضت للتنمر في فترة من حياتها، الأمر الذي أدى إلى اصابتها بالاكتئاب، موضحة أنها عانت بعد ولادة أول طفلين لها وانفصالها عن زوجها الأول من زيادة كبيرة بالوزن وصلت إلى 40 كيلو ما أصابها بالإحباط.

وأضافت "سعيد" أنها تزوجت مرة ثانية بعد زوجها الأول، ولكن زوجها الثاني كان دائم السخرية منها، مشددة على أن السخرية من الآخرين نوع من أنواع العنف.

وشددت ريهام سعيد خلال برنامجها التلفزيوني على أنها كانت تسمع كلامًا سخيفًا وجارحًا للغاية من الآخرين، رغم ثقتها بنفسها ودخولها مجال الإعلام لأول مرة بهذا التوقيت، مشيرة إلى أنها كانت تصاب بضيق من السخرية، خاصة أنه في إحدى اختبارات المذيعات قالوا لها إنها تصلح للعمل بالمطبخ بسبب سمنتها.

وكشفت الإعلامية المصرية الشهيرة أن الفنان عادل إمام سخر منها أيضًا، الأمر الذي أصابها بضيق شديد، مبينة أنه بعد نجاح دورها بمسلسل "المرسي والبحار" طلبت من الفنان عادل إمام أن تعمل معه، ولكنه سخر منها بقوله إنها عملت مع الفنان يحيي الفخراني بالمسلسل لأنها الوحيدة التي تستطيع أن تملأ الشاشة أمامه.

وأشارت إلى أنها عندما قابلت الفنان نور الشريف لأول مرة، وقامت بتسليم جائزة له بأحد الاحتفالات، قال لها إنها سمينة للغاية ولابد أن تخسر بعض الوزن، لأن وجهها جميل ومنظرها العام غير جيد على الإطلاق.

وقالت ريهام سعيد إنها بعد كل التجريح الذي تعرضت له، قررت بشكل قاطع الخضوع لنظام غذائي لإنقاص الوزن، ودخلت مصحة لمدة شهرين ونصف حتى تصل لهدفها.