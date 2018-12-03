فرح الهادي تُشبّه وجهها بالمُستطيل.. هل ستزيل الفيلر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية فرح الهادي عن انزعاجها الشديد من حقن الفيلر الذي خضعت له مؤخرًا لتجميل وجهها، لافتة إلى أنها فوجئت أنها غير مناسبة لها تمامًا.

وأكدت فرح الهادي في فيديو عبر صفحتها بتطبيق سناب شات أنها ستذهب إلى لطبيب للتخلص، منه لأن وجهها بالأساس طويل وأصبح مستطيل بعد حقنه، مرددة: "توبة".

وطالبت الفنانة الكويتية جمهورها بأن يغضب عليها ويسخر منها في حال خضعت لحقن الفيلر مرة أخرى، موضحة أنها قد تحتاج إلى البوتوكس فقط لإخفاء التجاعيد.

ولفتت الهادي إلى أنها لن تخضع أيضًا لعملية خيوط الوجه من أجل تنحيفه، موضحة أن وجهها مازال يعاني من كدمات حقن الفيلر.

وكان الفنان الكويتي عقيل الرئيسي سخر من شكل وجه زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي بعد خضوعها لعملية حقن فيلر في وجهها، استعدادًا لإقامة حفل زفافهما للمرة الثانية بالتزامن مع عيد زواجهما الأول.

وقال عقيل، في مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات: "أشكر العيادة أنه سوالك شكل البومة"، موضحًا أنها منذ عودتها إلى المنزل فور إجرائها لعملية التجميل وهي تجلس ثابتة في مكانها لا تضحك ولا تحرك عينيها فقط، وذلك للحفاظ على نتائج العملية.