كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 06:45 صباحاً - عمرو أديب عن رفع الدولار الجمركي : اللي عايز يشتري يدفع

كتبت : انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيادة سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن تأثير القرار سينحصر على فئة محدودة، ولن يكون له تأثير على السلع الاستراتيجية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن أسعار المنتجات التي سترتفع جراء القرار "مش حاجة كبيرة نصرخ عليها"، لافتًا إلى أن من يريد أن يشتري من المنتجات المطبق عليها القرار "يدفع".

واعتبر أن هذا القرار يصب في صالح الصناعة الوطنية، مضيفًا: "سعر الآيس كريم هيرتفع.. ده يخلوا الدولار بـ 30 مش بس 17"، متابعا: "قولولي ايه الحاجات اللي ممكن نحتاجها من المنتجات اللي سعرها سيرتفع"، معربا عن اعتراضه على زيادة أسعار الملابس، معقبا: "الموضوع ده فيه كلام وممكن نكلم الدولة فيه".