"ماسك الكركم" لعلاج البقع الداكنة

تواجه العديد من الفتيات مشكلة مع البقع الداكنة التي تظهر بالوجه، بين الحين والآخر، وتلجأ العديد منهن لاستخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات التي تحتوي على مواد كيماوية لعلاجها.

ويفضل عادةً استخدام المواد الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة، لتجنب الأثار السلبية للمواد الجاهزة.

ويمكنك الاعتماد على ماسك الكركم والحليب لعلاج المشكلات المذكورة سلفًا، فتعمل الخواص الموجودة بالمكونات على إزالة الجلد الميت، وتقشير الحبوب، وعلاج البقع الداكنة، مما يجعلها اختيار مثالي.

المكونات

ملعقة حليب

1/2 ملعقة من الكركم

فقط قومي بخلط الكمية سويًا.

نظفي وجهك تمامًا، ثم طبقي الخليط.

انتظري حتى يجف، وافركيه جيدًا، بقطعة قطنية، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

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