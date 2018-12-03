كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 04:59 صباحاً - جدول مباريات اليوم الإثنين 3-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين
مباريات اليوم
تتركز الأنظار اليوم الإثنين على مباراة نابولي في الدوري الإيطالي بسبب خوض الفرق الكبرى مبارياتهم في هذه الجولة من الدوريات الأوروبية الكبرى ، ولم يتبقى سوى فريق الجنوب الذي يخوض مواجهة صعبة في بيرجامو.
ويستضيف أتلانتا نظيره نابولي وصيف جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بمباراة قوية ، الأول يسعى للاقتراب من المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ، بينما ينوي الثاني فض شراكته مع إنتر ميلان في المركز الثاني ، ومواصلة الاقتراب من يوفنتوس متصدر جدول ترتيب البطولة.
وتشهد الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني مباراة تجمع أتلتيك بيلباو مع ليفانتي ، ونورنبرج يلتقي مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني.
وعلى الصعيد العربي يلتقي الوصل مع العين ضمن قمة مباريات الجولة في دوري الخليج العربي.
جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. الإثنين 3 / 12 / 2018 ، بتوقيت القاهرة..
الدوي الإيطالي
أتلانتا ضد نابولي .. الساعة 21:30 مساءاً (بي إن سبورتس)
الدوري الإسباني
ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو .. الساعة 22:00 مساءاً (بي إن سبورتس)
الدوري الألماني
نورنبيرج ضد باير ليفركوزن .. الساعة 21:30 مساءاً (بي إن سبورتس)
دوري الخليج العربي
دبا الفجيرة ضد اتحاد كلباء .. الساعة 14:40 مساءاً (أبو ظبي الرياضية)
الوحدة ضد الشارقة .. الساعة 14:50 مساءاً (أبو ظبي الرياضية)
الوصل ضد العين .. الساعة 17:30 مساءاً (أبو ظبي الرياضية)
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