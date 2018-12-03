كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 04:59 صباحاً - النقابات الفنية عن فستان رانيا يوسف : "مش هندبحها..وبنعالج أخطأنا بأنفسنا"

كتبت : انجي بيومي

انفعل عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، بسبب اشتراط أحد المحامين المقدمين بلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وهى أن تظهر على الهواء وتعتذر للجمهور، قائلا: "مش عايزين أوصياء علينا.. وبنعالج أخطأنا بأنفسنا".

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أنه أدان فستان رانيا يوسف، ولكن "مش هندبحها"، مضيفًا: "مصر كلها واقفة على فستان رانيا يوسف"، لافتا إلى أن "السوشيال ميديا" هى من ضخمت الواقعة.

وأضاف منفعلًا: "كفاية بقا، الفن هيهاجر لبيروت وتركيا"، مؤكدا أن الفن يتعرض لهجمة شرسة، معلنا أنه سيتم تحديد كود معين في لجان المهرجانات لزي الفنانين.