كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 04:59 صباحاً - متصلة تبكي: "ابني مات ومش مستحملة".. وعلي جمعة يرد

كتبت : شيرين عصملي

بكتت متصلة تُدعى هالة، على الهواء، قائلة: "ابني عنده 6.5 سنوات ومات عايزة حاجة تنزل السكينة على قلبي أنا وأبوه وأخوه".

وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، قائلًا: "إن هذه المصيبة العظيمة في فقدان الطفل، في يوم القيامة قد نفرح بها؛ لأنه سيأخذ بيدك ويد أبيه ويد من يشفعه فيه ويدخلهم الجنة، صبر الوالدين يتحول لمنحة إلهية أن الطفل توفى في هذا السن.

وتابع، أن الدار الأخيرة هي الحياة الحقيقية، والدنيا فانية وهي دار اختبار وإبتلاء، إحنا في الدنيا كلها هنقعد 3 دقايق.

وتابع :"فالساعة عند الله سبحانه وتعالى تعادل 2000 عام لدينا، والله سبحانه وتعالي يقول " وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".