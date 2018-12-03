كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 04:59 صباحاً - الأعلي للأثار يكشف تفاصيل إحباط تهريب 346 تمثالًا بجوزة مسئول سابق بالتعليم

كتبت : انجي بيومي

كشف مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للأثار، تفاصيل إحباط تهريب 346 تمثالًا أثريًا بحوزة مسئول سابق بالتربية والتعليم، قائلًا: "إنه منذ 3 أيام وردت معلومة لضباط المباحث عن احتمالية وجود شخص يتاجر في الآثار، وبعد التأكد من المعلومة، تم الحصول على أذن النيابة والتوجه لمنزل هذا الموظف وتم العثور على تماثيل صغيرة الحجم التى تشتهر بها مصر بأكملها".

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه تم تشكيل لجنة لتوضيح ما إذا كانت القطع التى تم ضبطها أثرية أم غير أثرية، وسوف تقوم اللجنة بعرض تقريرها عليه غدًا.

ووجه الشكر لوزارة الداخلية وشرطة السياحة والأثار التى تقوم بجهد غير عادي للقبض على اللصوص، مشددًا على أن سرقة الأثار أصبحت جناية، والعقوبة بها قد تصل للمؤبد وغرامة كبيرة جدًا.

وشدد، على أنه خلال أقل من أسبوعين سيتم الإعلان عن كشف أثري ضخم قريب من القاهرة.