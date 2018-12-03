كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - باهر المحمدي: لن ألعب في مصر إلا للإسماعيلي

باهر المحمدى

كشف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي إنه رفض ما وصفه بـ"مبالغ خيالية" للانضمام لأندية محلية لم يسمها، إلا أنه شدد أن لن يلعب في مصر إلا للإسماعيلي.

وقال المحمدي في تصريحات صحفية: "أنا إسماعيلاوي، ولن ألعب في مصر إلا للإسماعيلي".

وأضاف "تركيزي كامل مع الفريق لإسعاد الجماهير. إعلاميون ومسؤولون في أندية عرضوا علي مبالغ خيالية للانضمام لأندية كبيرة ولكنني رفضت رفضا قاطعا".

وأتم المحمدي "أنا مستمر مع الدراويش، ولو رحلت سيكون للاحتراف بعد موافقة مسؤولي النادي".

وربطت تقارير صحفية بين الأهلي وباهر المحمدي هذا الشتاء.

وقضى باهر المحمدي موسما مع الزمالك من قبل على سبيل الإعارة، قبل أن يعود للإسماعيلي ويتألق في الموسمين الماضي والحالي لينضم إلى صفوف منتخب مصر.