كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - وزير المالية عن تحرير الدولار الجمركي : هو حرام نساعد صناعنا المصريين

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، جاء بهدف دفع الصناعة الوطنية، وخلق ميزة تنافسية للمصنع المصري.

وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن المنتج المحلي لم تقترب منه الدولة، سعيا وراء انتشاره، معقبًا، "بندخل محلات في الخارج ونلاقي الهدوم مكتوب عليها صنع في مصر".

وأضاف، "ملابسنا المصرية زي الفل، ونديها فرصة تنافس"، متابعا: "أنا معملتش حاجة، هو حرام نساعد صناعنا المصريين، ونحمي الناس اللي بتاكل وبتشرب من الصناعة المصرية"، لافتا إلى أن أمريكا فرضت ضرائب على المنتجات التي تستوردها من الصين لحماية منتجاتها المحلية.

ولفت إلى أن القائمة التي أعلنت للمنتجات التي ستطبق عليها زيادة سعر الدولار الجمركي، ستراجع شهريا، مضيفا: "ده مش قانون ده قرار وزير سهل نراجعه".