كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - مقدم بلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها : من وجد منكم منكرًا فليغيره

كتبت : انجي بيومي

قال المحامي وحيد الكيلاني، مقدم بلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إن رانيا يوسف أخطأت، واعتذارها مقبول، معلنًا أنه سيتنازل عن الدعوى المقدمة ضد الفنانة حال ظهورها على الهواء وتقديمها اعتذار للمصريين.

وعقب "الكيلاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد: "أنا مشفتش بيان الاعتذار الذي قدمته رانيا يوسف"، ليقاطعه الإعلامي وائل الإبراشي: "أنتم مش أوصياء على الناس"، ليرد "الكيلاني": "إحنا أوصياء، ومن وجد منكم منكرًا فليغيره".

وعقب "الإبراشي": "أوصياء إيه.. تفرق ايه عن الجماعات المتفرقة، أشعر أننا أمام لجان تفتيش".