كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - وزيرة التخطيط : مصر دولة رائدة في تدريب الشباب على القيادة

كتبت : انجي بيومي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، والرئيس عبدالفتاح السيسي يريد تقديم مساندة للشباب الأفريقي من خلال تدريبهم في المجال التعليمي والثقافة من أجل بناء قدراتهم.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مصر دولة رائدة في تدريب الشباب على القيادة من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب الشباب التي أنشأها "السيسي" مؤخرًا، وسيتم تدريب بعض الشباب الأفريقي في هذه الأكاديمية.

وأشارت إلى أن المركز الإعلامي التابع للمجلس الأعلى للإعلام سيقدم مجموعة من البرامج للتدريب الشباب الأفريقي في مجال الإعلام.