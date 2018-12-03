كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - انخفاض يصل لـ24% على السيارات الأوروبية أول يناير

كتبت : شيرين عصملي

أكد نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات الأوروبية سينخفض سعرها بنسب تتراوح ما بين 9 إلى 26%، وذلك في حالة عدم إضافة الحكومة أي قرارات جديدة، مردفًا: "الأقل من 1600 سي سي سينخفض سعرها لـ9%، أما الأعلي من 1600 سي سي سيصل التخفيض لـ23 أو 24%".

وأوضح "درويش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أنه بالرغم رفع الحكومة سعر الدولار الجمركي، إلا أنه من المتوقع انخفاض أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي بعد تنفيذ قرار إزالة الرسوم الجمركية عليها بدءًا من أول يناير 2019، لتصبح "صفر جمارك".

وأشار إلى أن السيارات غير الأوروبية شهدت ارتفاعًا وصل إلى 12% بعد قرار رفع سعر الدولار الجمركي.