كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - المقاصة يكشف حقيقة الصفقات التبادلية مع الأهلى

أحمد الشيخ

أكد وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن كل ما يثار في الساعات الماضية حول صفقات تبادلية مع إدارة الأهلي لا تتعدى كونها عروض يتم الحديث عنها ولم تدخل مرحلة المفاوضات الرسمية.

وقال هويدي في تصريحات تلفزيونية، إنه حتى هذه اللحظة يسمع عن عروض، لكن إدارة ناديه لا تتعامل إلا بالشكل الرسمي فقط عن طريق رئيس النادي اللواء محمد عبد السلام.

وأضاف، أن موافقة المقاصة على التفريط في محمود وحيد مقابل الحصول على خدمات احمد الشيخ وصبري رحيل ، لاعبا الأهلي، لم يتم الحديث فيه بشكل رسمي.

وأوضح، ان المقاصة سيوافق على بيع محمود وحيد، في حالة قدرة النادي على تعويضه والعرض مناسب للنادي.

وأشار إلى أن إدارة المقاصة لن توافق على بيع وحيد لو رأت أن العرض غير مناسبا أو خروجه سيخل لمستوى الفريق.

وأتم تصريحاته:" مصر المقاصة يرحب بعود أي لاعب سبق وارتدى قميص النادي كعمرو بركات أو احمد الشيخ او محمود دونجا، لقدرتهم على الاندماج مع الفريق بشكل سريع، خاصة وأن الفريق يحتاج للاعب وسط ارتكاز".