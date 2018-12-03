كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - بملابس فاضحة +18.. ريم مصطفى تنشر صورة جديدة - اتفرج

نشرت الفنانةريم مصطفى مجموعة من الصور، عبر حسابها الخاص موقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة وسط الطبيعة.

وهاجم بعض متابعي ريم ,اعتبرو هذه الصور فاضحة بسبب كشف تفاصيل جسمها فيها عقبت الغالبية العظمة أن الصور طبيعيها وعبرو عن أعجابهم الشديد بها .

يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "أمر واقع" الذي تم عرضه رمضان الماضي. وهو مسلسل من إخراج محمد أسامة، وتأليف محمد رفعت.

