كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - الشجاعية الفلسطيني: الأهلي حصل على توقيع "ميسي" بدون علمنا

محمود السلمي

قال نايف الحطاب عضو مجلس إدارة اتحاد الشجاعية الفلسطيني، إن محمود السلمي لاعب الفريق، وقع للنادي الأهلي دون علمهم.

وكان الأهلي قد أعلن عن حصوله على خدمات اللاعب الشهير بميسي غزة اليوم.

وقال نايف الحطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "فخر لكل لاعب فلسطيني أن يلعب في أندية الدوري المصري وبالأخص الأهلي والزمالك، لكن حتى هذه اللحظة لم نبلغ في النادي بشكل رسمي من الأهلي بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف عضو إدارة نادي الشجاعية: "كان هناك مكالمة مع السلمي نفسه وقال إنه وقع للأهلي".

وواصل: "نحن سمعنا في الإعلام أن اللاعب وقع للأهلي، مع أن عقده مستمر حتى العام المقبل وهناك اتفاق معه على أن نمد له موسم آخر".

وتابع: "حاولنا التواصل مع علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في الأهلي ولكنه لم يرد وبعثنا له رسالة لكي يرد علينا وكشفنا فيها عن هويتنا لكنه لم يرد علينا".

واختتم: "لا يوجد شرط جزائي في عقد السلمي، ونتمنى أن ينضم اللاعب للنادي الأهلي لأنه سيمثل المستقبل لفلسطين، ولم نضع سعرا محددا له والأهم هو مصلحة اللاعب".