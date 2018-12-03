مدير "ملكة جمال المراهقات": "أغلب المتسابقات في عمر الـ14.. ونوران أفضل ممثل لمصر"

أعلن فكري سعيد، المدير الوطني لمسابقة ملكة جمال المراهقات على مستوى مصر والشرق الأوسط، عن تتويج نوران عصام باللقب لعام 2018-2019، كأول فتاة مصرية تفوز بالمسابقة.

وقال "سعيد"، في أول تصريح صحفي لـ"هن"، إن نوران ذات الـ19 عامًا، حصدت على أعلى تقييمات في المقابلات الشخصية المنعقدة الشهر الماضي، متفوقة على 29 متسابقة، مشيرًا إلى أن أغلب المتقدمات لـ"ملكة جمال المراهقات" أعمارهن 14 سنة.

وأضاف المدير الوطني لمسابقة ملكة جمال المراهقات، أن نوران شخصية تجمع بين الذكاء والأناقة والطموح، وتتمتع بثقافة وسرعة البديهة والكاريزما.

وأشار سعيد إلى أن مهمة اختيار ممثلة لمصر في أكبر مسابقة للمراهقات في العالم لم تكن سهلة، في ظل رغبتها المنافسة الحقيقية، وتقديم أنشطة اجتماعية تساهم في حل الأزمات الحالية بفاعلية، متابعًا:" المسؤولية دي بتدينا طاقة عشان ننظم مسابقة هتستمر لسنوات قدام ونشجع البنات على خدمة والمجتمع"، مختتمًا حديثه بتأكيد أن محتوى المسابقة يحقق إفادة ثقافية للمتقدمات.

ومن المقرر أن تمثل ملكة جمال المراهقات نوران عصام، بلدها مصر في المسابقة الدولية بدولة الهند، خلال الأسبوع المقبل.

وانطلقت أولى فعاليات مسابقة ملكة جمال المراهقات، بإجراء اختبارات للمتنافسات في 18 نوفمبر الماضي، منذ الـ10 صباحًا وحتى الـ10 مساء.

وخضعت كل متسابقة، التي تجاوز عددهن الـ30 فتاة، لاختبار قدرات على حدة، لمدة 15 دقيقة، يتضمن الأسئلة شخصية والأنشطة الحالية والخطط المستقبلية، وكيفية تعاملها في المواقف المختلفة.

ومن أبرز الأسئلة: "شايفة نفسك فين بعد 20 سنة"، و"ما المشروعات والأنشطة التي ستطلقيها حال فوزك باللقب؟"، و"ما القضية التي ترغبين في تبنيها، ويعاني منها المراهقين؟"، و"هل سيعارض أهلك سفرك لتمثيل مصر بالخارج؟"، و"ما ردك على المتسابقات من الجنسيات المختلفة عن كثرة وقوع حوادث إرهاب، وزعم بعض وسائل الإعلامية بانخفاض معدل الأمان في مصر؟"، و"ماذا ستفعلين إذا لم تفوزي باللقب؟".

واستوفت المتقدمات الشروط التالية، أن الفئة العمرية تتراوح بين 14 لـ19 سنة، كما أن الطول لا يقل عن 164 سنتيمترًا، ويتناسب مع الوزن، وسبق المشاركة في أنشطة مجتمعية وخدمية، ولديهن ثقافة عامة.

يذكر أن تارا عماد الفنانة المصرية، حصلت سابقا على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات ولكن دون إقامة مسابقة، وحصلت على اللقب وسافرت لتمثيل مصر بالمسابقة الدولية، فمثلت مصر بمسابقة اسمها miss global teen، وهي تختلف عن المسابقة المقرر إقامتها خلال أيام بمصر والتي تحمل اسم miss teen Egypt، وتشارك الفائزة بها في مسابقة miss teen international.

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