كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 02:04 صباحاً - صفقة مُدوية - نجم منتخب تونس يقترب من النادي الأهلي

محمد أمين بن عمر





أعلن منجي تكتوك وكيل أعمال لاعبين، أن إدارة النجم الساحلي التونسي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادى الأهلى في انتقالات يناير. وقال منجى فى تصريحات تليفزيونية: "رتوش بسيطة تفصل انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي فى انتقالات يناير"، متابعًا:"محمد فضل وعدلى القيعى وسيد عبد الحفيظ تحدثوا معنا خلال الأسبوع الماضى وقدموا عرضًا للحصول على خدمات اللاعب فى يناير". واستكمل وكيل أعمال اللاعبين تصريحاته قائلا:"النجم الساحلى وافق ومحمد أمين بن عمر وافق أيضًا، غدًا قد تحسم الأمور لصالح النادى الأهلى".



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