كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 02:04 صباحاً - التضامن الاجتماعي بالأقصر تشارك فى الحملة القومية للقضاء على فيروس سي

الأقصر – شيرين طلعت

قام أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر بتكليف مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهليه التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، بعمل بانرات بأحجام كبيرة فى جميع مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر، وذلك لتوجيه المواطنين إلى مقرات وأماكن تمركز وحدات الحمله القومية للكشف عن فيروس سي لعمل التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس سي، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بضرورة المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.

كما أن المديرية تهيب بالمواطنين المتعاملين مع وزارة التضامن الاجتماعى وأصحاب معاشات تكافل وكرامة بالتعاون مع الحملة والقيام بعمل التحاليل اللازمة.

وتهيب بمؤسسات المجتمع المدنى ووحدات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظة المساعدة فى انجاح الحملة بالمحافظة وتقديم كل المساعدة لها.